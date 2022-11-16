شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ورحب الفضلي بانضمام ممثلي القطاع الخاص بالمجلس المهندس عبد الله بن سالم بن نوح، والمهندس أحمد بن عبد الوهاب عابد.واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تعيين مراجع لحسابات المؤسسة للعام المالي 1443 / 1444هــ، وطلب شركة المطاحن الثالثة تعديل مسماها إلى شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية.
كما تم استعراض انضمام المملكة لعضوية منظمة السكر الدولية، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر عددا من القرارات في هذا الشأن.
كانت هذه تفاصيل خبر مؤسسة الحبوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.