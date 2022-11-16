شكرا لقرائتكم خبر مؤسسة الحبوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت عقد مجلس إدارة المؤسسة جلسته رقم (195)، برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن الفضلي.

ورحب الفضلي بانضمام ممثلي القطاع الخاص بالمجلس المهندس عبد الله بن سالم بن نوح، والمهندس أحمد بن عبد الوهاب عابد.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، منها تعيين مراجع لحسابات المؤسسة للعام المالي 1443 / 1444هــ، وطلب شركة المطاحن الثالثة تعديل مسماها إلى شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية.

كما تم استعراض انضمام المملكة لعضوية منظمة السكر الدولية، والموضوعات الأخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة المدرجة بجدول الأعمال، وأصدر عددا من القرارات في هذا الشأن.