الذهب يتراجع خلال التعاملات المسائية

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، حيث تراجع الجرام بشكل طفيف جنيها واحدا، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، مع انخفاض سعر المعدن عالميا.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم، وجاءت على النحو التالي:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 843 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 1083 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 1264 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 إلى 1445 جنيها للجرام.

كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 10112 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وهبط سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إلى نحو 1775 دولارا للأوقية، بنسبة تراجع طفيفة قدرها 0.22%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.