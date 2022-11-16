شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بختام جلسة الأربعاء باستثناء "الأسهم السعودية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.49% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11151.24 نقطة.





بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.49% رابحًا 54.66 نقطة ليغلق عند مستوى 11151.24 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.14% رابحًا 25.80 نقطة ليغلق عند مستوى 18647.80 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.5 مليون سهم بقيمة 5.7 مليار ريال.

وصعد 14 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها تجزئة الأغذية بنسبة 2.73%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.14%، يليه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.85%، ثم قطاعي الطاقة، والأدوية بنسبة 1.67%، 1.66%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.17%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.92%، فيما تراجعت قطاعات الإعلام والترفيه، والاستثمار والتمويل، والمرافق العامة، والخدمات الاستهلاكية، والبنوك، والسلع الرأسمالية، وتجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.94%، 0.29%، 0.26%، 0.17%، 0.16%، 0.12%، 0.03%، على التوالي.

وقفز 125 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "اتحاد الخليج الأهلية" بنسبة 9.95%، ثم سهم "نقي" بنسبة 9.92%، ثم سهم "الدرع العربي" بنسبة 8.82%، وتراجع 82 سهمًا على رأسها سهم "عذيب للاتصالات" بنسبة 4.53%، ثم سهم "ريدان" بنسبة 3.74%، ثم سهم "صناعة الورق" بنسبة 3.47%، فيما تصدر سهم "توبي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 709.4 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.87% خاسرًا 29.56 نقطة ليغلق عند مستوى 3344.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 211.3 مليون سهم محققة ما قيمته 401.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 8248 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وهبطت 8 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات بنسبة 3.98%، أعقبه قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 2.35%، يليه قطاعي المرافق العامة، والتأمين بنسبة 1.63%، 1.61%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.69%، وأخيرًا قطاعي البنوك، والنقل بنسبة 0.44%، 0.37%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع السلع وحيدًا بنسبة 2.12%.

وزادت 6 أسهم على رأسها مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 2.20%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 2.12%، وتراجع 24 سهمًا على رأسها شركة دار التكافل بنسبة 7.98%، ثم سهم شركة أمانات القابضة بنسبة 7.44%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.7 مليون ورقة بقيمة 89.4 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.424% خاسرًا 44.53 نقطة ليغلق عند مستوى 10458.39 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.441 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 430.9 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 22 ألف صفقة.

وانخفضت 8 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.93%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.74%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.09%، ثم قطاع المرافق بنسبة 0.81%، ثم قطاعي الصناعات والطاقة بنسبة 0.67%، 0.58%، على التوالي، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.17%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات وحيدًا بنسبة 0.18%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق" بنسبة 9.65%، ثم سهم "شركة أركان لمواد البناء" بنسبة 9.04%، ثم سهم "بيانات إيه بي أل سي" بنسبة 7.73%، وتراجع 38 سهمًا على رأسها سهم "شركة الفجيرة لصناعات البناء" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 9.66%، ثم سهم "شركة الإمارات للتأمين" بنسبة 5.56%، فيما تصدر سهم "شركة أركان لمواد البناء" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 319.4 مليون درهم.





بورصة قطرونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.94% خاسرًا 116.81 نقطة ليغلق عند مستوى 12290.98 نقطة، وبلغ حجم التداول 105.4 مليون سهم بقيمة 441.7 مليون ريال عبر تنفيذ 15.2 ألف صفقة، وتراجع 35 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقر سهم وحيد.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.45%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 1.01%، يليه قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.51%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع العقارات بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.1%.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.76% خاسرًا 58.33 نقطة ليغلق عند مستوى 7601.33 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83% خاسرًا 71.07 نقطة ليغلق عند مستوى 8514.94 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.49% خاسرًا 27.77 نقطة ليغلق عند مستوى 5682.02 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.03% خاسرًا 61.02 نقطة ليغلق عند مستوى 5839.91 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 268.7 مليون سهم بقيمة 70 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13618 صفقة، وهبط 12 قطاعًا ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.52%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 1.51%، يليه قطاعي السلع الاستهلاكية، والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.48%، 1.42%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.23%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.14%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.01%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.8%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.65%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.53%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع التأمين بنسبة 0.09%.

بورصة البحرين

وانخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.13% خاسرًا 2.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1863.42 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.7 مليون سهم بقيمة 461.3 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 45.94% بضغوط تراجع سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 13.26% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 0.63%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 1.1% بضغوط هبوط سهمي المؤسسة العربية المصرفية، بنك البحرين الوطني بنسبة 3.57%، 0.17%، على التوالي، وتراجع سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 2.38%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 4.62% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وصعد سهم مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 3.85%.