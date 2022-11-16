شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: 32 شركة تشارك فى ندوة اختبارات الجودة للمصدرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم اليوم المجلس التصديرى للصناعات الهندسية بالتعاون مع "الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات" ندوة تعريفية عن "خدمات اختبارات الجودة للمصدرين المقدمة من الهيئة" والتى من شأنها تخفيف الأعباء عن كاهل الشركات المصرية المصدرة من خلال استغلال المعامل الخاصة بالهيئة لإصدار شهادات الجودة المطلوبة للمنتجات المصرية المصدرة للأسواق الخارجية.

شارك في هذه الندوة الدكتورة سحر العبد رئيس الادارة المركزية للمعامل الغذائية والكيميائية والمهندس سيد منصور رئيس الادارة المركزية للسلع الصناعية وم احمد فراج رئيس الادارة المركزية للمعامل الصناعية وهدى القاضي مدير عام العلاقات العامة والاتصالات الخارجية وخدمة المواطنين وم احمد علاء مدير الجودة بوحدة شهادات المطابقة

وشهدت الندوة عرض جميع الاخنبارات والمعامل الخاصة بالمنتجات الصناعية والكميائية والغذائية وفتحوا باب النقاش للرد على كل استفسارات الحضور. شارك في هذه الندوة 50 ممثل من 32 شركة هندسية.

وأكدت مي حلمي المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار الفعاليات والندوات وورش العمل التي من شأنها خدمة الاعضاء وتسهيل عمليات التصدير وتعريفهم بكل ما هو جديد فيما يتعلق بإجراءات التصدير والشهادات المطلوبة.

وأشارت إلى أن الفترة المقبلة تشهد مزيد من ورش العمل بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة بملف التصدير سواء من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أو الجمارك أو مصلحة الضرائب وجميع الوزارات والهيئات ذات الشأن ، وذلك بهدف تسهيل عمليات التصدير وتعريف الشركات الهندسية بكل مستجدات وتفاصيل آليات التصدير للخارج.