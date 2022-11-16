الاقتصاد

التجاري الدولي يسجل أعلى سعر للبيع والشراء.. ارتفاع جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه في ختام التعاملات

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الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار الثلاثاء، 16 نوفمبر 2022، مقابل الجنيه، بقيمة 5 قروش، في البنوك بنهاية التعاملات.

وسجل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للشراء بـ 24.46 جنيها، وأعلى سعر للبيع بـ24.51 جنيها.

 

وفيما يلي أسعار الدولار:

البنك الأهلي المصري: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.41 جنيه للشراء، و24.46 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.44 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.41 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.46 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك العربي الأفريقي: 24.42 جنيه للشراء، و24.49 جنيه للبيع، بزيادة قرشين للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.46 جنيه للشراء بزيادة 3 قروش، و24.51 جنيه للبيع بزيادة 5 قروش.

بنك البركة: 24.41 جنيه للشراء، و24.51 جنيه للبيع، بزيادة 5 قروش للشراء والبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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