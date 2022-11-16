شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم.. استقرار سوق الذهب والعملات فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار اليوم عدد من الأخبار الهامة المتعلقة بالأسواق العالمية وكذلك سوق الذهب والعملات والبورصة ، وفيما يلي نستعرض أهم الأخبار الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم:

استقرت أسعار الذهب الذهب اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم، بعد صعود أمس بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستوى 1265 جنيها للجرام، في حين يسجل الذهب عالمياً 1782 جنيها للجرام.

عيار 18 سجل 1084 جنيها.

عيار 21 سجل 1265 جنيهات.

عيار 24 سجل 1446 جنيها.

الجنيه الذهب 10120 جنيها.

وتترقب أسواق الذهب والمعادن النفيسة مجموعة من الأحداث العالمية، حيث تترقب الأسواق يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 الذي فيه يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين ببريطانيا، ويتم الإعلان عن تقارير مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومخزون النفط بأمريكا، ومع حلول يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 سنكون على موعد مع الإعلان عن تقرير الميزان التجاري باليابان، ثم مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو، وأخيرا يختتم الخميس بنشر تقرير إعانة البطالة بأمريكا.

ارتفاع مؤشرات البورصة

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.652 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 12341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 14894 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 5044 نقطة.

أوابك: نمو صادرات الغاز للدول العربية11.1%بفضل تنامي صادرات مصر والجزائرية

عقدت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الاجتماع الحادي والعشرين للخبراء حول بحث إمكانيات التعاون في مجال استثمار الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء في منظمة أوابك، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، شارك في الاجتماع مجموعة من الخبراء في صناعة الغاز الطبيعي في الدول الأعضاء، بالإضافة إلى فريق الأمانة العامة للمنظمة.

أشار الأمين العام للمنظمة علي سبت بن سبت إلى أن عام 2021 قد شهد بداية التعافي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) التي كان لها تداعيات سلبية على الاقتصاد العالمي، حيث انتعش مجدداً الطلب العالمي على الغاز ليسجل نمواً مرتفعاً قدره 5.3%، ومتخطياَ بذلك مستويات ما قبل الجائحة ليبلغ 390 مليار قدم مكعب/اليوم لأول مرة، في إشارة إلى التعافي التام من تداعيات الجائحة، وفي المقابل، شهد الإنتاج العالمي للغاز نمواً ملحوظاً بنسبة 4.8%، لتلبية الطلب المتنامي، كما بلغت حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي نحو 24%.

وأوضح أمين عام المنظمة ،أنه وبالرغم من تلك المؤشرات الإيجابية من جانبي العرض والطلب، إلا أن الأسواق العالمية وبالأخص الأوروبية كانت على موعد مع ارتفاعات حادة في الأسعار الفورية بسبب عدم كفاية الإمدادات العالمية لتلبية الطلب، لتعكس وبوضوح أن القطاع لا يزال بحاجة إلى استمرار ضخ المزيد من الاستثمارات لضمان توفير إمدادات الغاز إلى مختلف الأسواق وبأسعار معقولة.

المالية: البنك الأفريقى يلعب دورًا مهمًا في توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نتطلع إلى الدور المهم الذي يمكن أن يلعبه البنك الأفريقي للتنمية فى توصيل الأولويات القارية للمجتمع الدولي والبنوك متعددة الأطراف، على نحو يسهم في تحقيق ما نتطلع إليه بتعظيم جهود تيسير شروط التمويل للدول الأفريقية؛ خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة التى تتشابك معها أزمة تغير المناخ.

وأشار الوزير، فى لقائه مع الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك الأفريقي للتنمية على هامش مشاركتهما فى قمة المناخ بشرم الشيخ، إلى أهمية الدعم والمساندة التى قدمها البنك الأفريقي للتنمية لمصر خلال الفترة الأخيرة، موضحًا ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين واستمرار هذا الدعم في صوره المتعددة أهمها: الدعم الفني في كل المجالات.

وأوضح الوزير، ضرورة تحقيق الأمن الغذائي الأفريقي الذى أصبح أولوية قارية ملحة تتطلب الاستغلال الأمثل للموارد القارية المتاحة، والتوسع في الإنتاج الزراعي والصناعي، بما يُسهم في توفير احتياجاتنا، وتشكيل سلاسل توريد أفريقية تجعل قارتنا «سلة غذاء» تصدر منتجاتها إلى جميع دول العالم، واستحداث آلية مرنة لتبادل السلع الأساسية بين دول القارة السمراء، خاصة القمح والأسمدة على نحو يُساعد في تعظيم قدرات الاقتصادات الأفريقية، وتوسيع حجم التجارة البينية، وتحسين القدرات التنافسية لاقتصادات دول القارة؛ لضمان تماسكها وصلابتها في مواجهة مختلف الأزمات.