شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تغرم شركتى "فاروتك" والعامة لمنتجات الخزف" 30 ألف جنيه لمخالفة قواعد القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، تغريم شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات 20 ألف جنيه لمخالفة المادتين 26، 28 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وتغريم الشركة

العامة لمنتجات الخزف والصيني، 10 آلاف جنيه، وذلك لعدم التزام الشركة بالمادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركات الشرقية-إيسترن كومباني، العامة للصوامع والتخزين، الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلًا.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.

على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكتروني للبورصة.