شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة تروس للتنمية: نجحنا فى جذب 35 فرصة استثمار فى العديد من القطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس هاني محمود مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الاداري وزير التنمية الادارية الأسبق، رئيس قمة فينجربرينت ان مؤسسة تروس مصر للتنمية تعمل من اجل جذب الاستثمارات من القطاع الخاص فى العديد من الدول ال العربية والأجنبية منها، اليابان والكويت والإمارات والسعودية ومصر، بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية المباشره، وذلك ضمن فعاليات النسخة الخامسة لـ قمة فينجربرينت.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفى أن قمة فينجربرينت في نسختها الخامسة تستهدف وضع خارطة طريق لتيسير الاستثمار في مصر، وذلك من خلال جمع المهتمين بالاستثمار والمسؤولين عن الفرص محل العرض، في واحد من أكبر الأحداث الاقتصادية التي تقام خلال يومي 22 و 23 نوفمبر، والذي يضم 20 جهة ممثلين عن مستثمرين ورجال أعمال، وصناديق سيادية، ورؤساء البنوك، إضافة إلى خبراء البورصة وممثلين عن مؤسسات الدولة.

وأكد أن المؤسسة قامت بعمل ترويج الفرص الاستثمارية بشكل عملى ليكون جنبا لجنب مع الدولة وذلك من خلال ثقة الدولة بالسماح للقطاع الخاص الوقوف بجانب الدولة وتم عمل خريطة استثمارية من خلال مكتب فنى جزء كبير من العاملين فى المكتب يعملون بالخارج وكان هدفنا جذب جهات استثمارية لشركات تعمل فى مصر الامن البحرى والامن الغذائي ويوجد فرص استثمارية للعديد من القطاعات.

وكشف محمود عن نجاح المؤسسة فى جذب 35 فرصة استثماريةحقيقية فى العديد من القطاعات الهامة ومن اهمها النقل البحرى والمشروعات الخاصة بتغير المناخ.

وسوف يشارك وزراء المجموعة الاقتصادية في افتتاح أعمال النسخة الخامسة من قمة فينجر برينت والتي تقام بالقاهرة تحت عنوان “الملتقى الأول لترويج الفرص الاستثمارية في القطاع العام والخاص” والذي يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حول ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع في تحقيق التكامل الاقتصادي، وهو ما تحرص منظمات المجتمع المدني المصرية على تحقيقه من خلال تنظيم مجموعة من اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والمسؤولين في القطاعات المختلفة بغرض إيجاد حلول للمشكلات التي تعيق عمل المستثمرين ومن ثم وضع خارطة طريق تسهم في تذليل كافة العقبات وتضمن تحقيق تسويقًا احترافيًا عالميًا للفرص الاستثمارية المصرية في مختلفة القطاعات.