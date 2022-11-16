شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة توافق على شطب 3 شركات إجباريًا لاندماجها فى شركة المصريين للإسكان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على الشطب النهائي لقيد أسهم شركات اودن للاستثمار والتنمية، واميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، واميرالد للاستثمار العقاري، شطبًا إجباريًا نتيجة الاندماج في شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، انقضاء شخصيتها الاعتبارية، وذلك طبقًا لقواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية والإجراءات التنفيذية لها وتعديلاتهما وعلى الأخص المادة (31) من الإجراءات التنفيذية.

ويبلغ رأس المال المصدر والمقيد بشركة اودن للاستثمار والتنمية 150.1 مليون جنيه موزع على عدد 104 ملايين سهم بقيمة اسمية 1.52 جنيه ‏ للسهم الواحد، ويبلغ رأس مال شركة اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات 85 مليون جنيه موزع على عدد 425 مليون سهم بقيمة اسمية 0.20 جنيه ‏للسهم الواحد، ويبلغ رأس المال المصدر لشركة اميرالد للاستثمار العقاري، 275 مليون جنيه موزع على عدد 275 مليون سهم بقيمة اسمية 1 جنيه للسهم الواحد.

كما قررت اللجنة، الموافقة على مخاطبة شركة العروبة للسمسرة في الأوراق المالية لموافاة البورصة خلال شهرين على الأكثر من تاريخ مخاطبتها بخطة زمنية لا تتعدى مدى تنفيذها 6 أشهر تتعهد فيها باستيفاء شروط استمرار القيد تنفيذا لأحكام المادة 10 والمادة 53 مكرر من قواعد القيد والشطب.