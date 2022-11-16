شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تمد مهلة طرح بنك القاهرة بالبورصة لنهاية مارس عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة المصرية لتنتهي في 31 مارس المقبل.

وتأتي الموافقة في ضوء طلب البنك اعتماد الهيئة تفعيلاً للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية شهر أغسطس الماضي والتي أجازت للهيئة الموافقة على مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقاً لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقاً لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

وسمحت التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس الإدارة، للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة انهاء إجراءات الطرح.