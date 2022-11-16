شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة 1.68% بجلسة الأربعاء.. ورأس المال يصعد بـ14مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 13.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 813.652 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 12341 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.97% ليغلق عند مستوى 2173 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.89% ليغلق عند مستوى 14894 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 5044 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 2362 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.6% ليغلق عند مستوى 3450 نقطة.