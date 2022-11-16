شكرا لقرائتكم خبر عن حشد عالمى حول مقر ندوة الرئيس البرازيلى لولا دى سيلفا بقمة المناخ.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع المئات من النشطاء المشاركين في قمة المناخ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ cop 27 حول مقر انعقاد ندوة للرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا الداعم لغابات الأمازون والمشجع للعمل المناخى.

وفى المنطقة الزرقاء احتشد ما لا يقل عن 3 آلاف مشارك حول مكان الندوة، بينما الرئيس البرازيلي يتحدث لوسائل الإعلام العالمية.

ويشارك الرئيس البرازيلي، لويس لولا دا سيلفا، في قمة المناخ المنعقدة، برعاية الأمم المتحدة، في مدينة شرم الشيخ ،حاملا في جعبته ملف غابات الأمازون المطيرة فى بلاده، التى درجت العادة على تسميتها "رئة العالم". بحسب تقارير إعلامية.

وتأتى مشاركة دا سيلفا، تلبية لدعوة رسمية تلقاها، الأسبوع الماضى، من الرئيس عبد الفتاح السيسى، إدراكا لأهمية الدور الذى تلعبه البرازيل فى مجال مكافحة ظاهرة الاحتباس الحرارى، التى أصبحت تشكل التهديد الأخطر من نوعه لمستقبل الأرض، وفقا لما تظهره، تباعا، كافة تقارير الهيئات الدولية المتخصصة فى رصد وتحليل إشكاليات تغير المناخ بمختلف أرجاء الكوكب.