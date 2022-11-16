شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط تلتقى رئيس شركة ميتا للسياسة العامة لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع شادن خلاف، رئيس شركة ميتا للسياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجي، لبحث سبل التعاون مع الشركة، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.

وشهد الاجتماع استعراض أهم مجالات التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والشركة العالمية، من خلال استخدام تكنولوجيا الميتافيرس في وضع الخطط المستقبلية وكذلك مجالات التدريب ورفع قدرات العاملين بالوزارة وكذا المشاركة في المبادرات التي تطلقها الوزارة لبناء وتطوير قدرات الشباب المصري، كمشروع رواد 2030.

كما تم استعراض فرص التعاون فيما يخص مبادرة حياة كريمة وتدريب الشباب في قرى المبادرة الرئاسية ورفع قدراتهم ودعمهم للاستفادة من منصات شركة ميتا.

جاء الاجتماع بحضور العقيد مصطفى السحلي نائب رئيس للعلاقات الحكوميه شركه محرم وشركاه للسياسات العامة، العميد شريف بنداري نائب رئيس السياسات العامة بالشركة، ايوان جريفون مدير استراتيجية التنمية المستدامة بشركة ميتا، سارة جاد محلل سياسات عامة.