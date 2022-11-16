شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل..93.19 دولار لبرنت و86.14 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم 93.19 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلةلخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 86.14 دولار للبرميل، حيث تراجعت الأسعار اليوم مع ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد -19 بالصين.

وأعلن حاكم المحافظة أندريه كليشكوف في تلجرام، أن طائرة مسيّرة فجرت مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون في مقاطعة أوريول، ولم تقع إصابات.

وكتب على تلجرام، "اليوم، في حوالي الساعة الرابعة صباحًا، فجّرت طائرة مسيرة على ما يبدو مستودعًا للنفط في قرية ستالني كون. ولم تقع إصابات".

يشار إلى أن جميع الخدمات التشغيلية تعمل في مكان الحادث.

وبحسب تقارير إعلامية، لحقت أضرار بمحطة خط أنابيب النفط دروجبا بالقرب من محطة ستالني كون. تُظهر الصور المنشورة على الشبكات الاجتماعية الخزان التالف- يوجد فجوة محترقة في بطانة الخزان.

تقع قرية ستالني كون على بعد كيلومتر ونصف من أريول، وعلى مسافة تزيد عن 170 كم من الحدود مع أوكرانيا.