وزير البترول يشارك فى التوقيع الأوروبى على مذكرة تفاهم للشراكة فى مجال الهيدروجين

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القاهرة - سامية سيد - شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في التوقيع الأوروبي علي مذكرة تفاهم بين مصر والاتحاد الاوروبى بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مجال الهيدروجين الأخضر وذلك علي هامش قمة الأمم المتحدة للمناخCop27 المنعقدة حاليا بشرم الشيخ.

وتشمل مذكرة التفاهم عدداً من مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك في مجال انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته واستهلاك وتجارة الهيدروجين، ويعد أحد أهم أهدافها تشجيع تدفق الاستثمارات وتعزيزها في مجالات البنية التحتية لتوزيع وتخزين وتصدير الهيدروجين وتوليد الطاقة المتجددة بما يسهم في دعم تنفيذ هدف مصر للوصول بمساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء الى 42% بحلول عام 2035 ودعم مسار مصر لخفض الانبعاثات وإيجاد بدائل من الطاقة الخضراء للإسراع بإزالة الكربون و المساهمة فى خطط الاتحاد الاوروبى المستقبلية لاستيراد الهيدروجين ومشتقاته .

كما جرى التوقيع ايضاً على اعلان مشترك بشأن المياه والغذاء والطاقة في اطار المشروع المصرى " نُوَفًى" والذى يتضمن مساهمة الاتحاد الاوروبى بما يصل الى 35 مليون يورو لدعم محور المياه والغذاء والطاقة في هذا المشروع.

وشارك في مراسم التوقيع من الوزراء والمسئولين بمصر والاتحاد الاوروبى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والسفير عمر ابوعيش رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية بوزارة الخارجية، وفرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء وكادرى سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الاوروبى والسفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الاوروبى بالقاهرة.

وأوضح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في كلمته عقب انتهاء المراسم أن التوقيع على شراكة استراتيجية بين مصر والاتحاد الاوروبى في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي في اطار تطوير حلول لتأمين مصادر طاقة نظيفة خالية من الكربون في ظل التحولات الكبيرة في مشهد الطاقة العالمى و تحديات العرض والطلب على الطاقة والاتجاه العالمى لتوفير طاقة مستدامة بأسعار مقبولة لمواجة التغير المناخى، وأضاف أن الهيدروجين النظيف ومشتقاته هو أحد ابرز الحلول للتغلب على هذه المعضلة بما يسهم في تحقيق اهداف إزالة الكربون وخلق فرص لتنمية التعاون الصناعى والنمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل.

وأكد الوزير أن توقيع هذه المذكرة يعكس مضى مصر والاتحاد الاوروبى قدماً في تحقيق الرؤية الاستراتيجية المشتركة للتعاون فى مجال الطاقة والإسراع باجراءات تحقيق اهداف اتفاقية باريس ، مشيدا بالتعاون الممتد بينهما منذ سنوات، وأشار إلى أن مذكرة التفاهم ستتيح تعزيز التعاون والمشاركة بين الجانبين وتضافر الجهود وتوفير الخبرات والموارد والتكنولوجيات اللازمة لتطوير حلول الهيدروجين الأخضر.

واستعرض الوزير جهود مصر بالتعاون مع شركائها الدوليين لاستثمار امكانات الهيدروجين لديها ودعم رؤيتها لتصبح مركزاً إقليمياً للهيدروجين منخفض الكربون فى المستقبل القريب، مشيرا الى قيامها باتخاذ خطوات رئيسية لتطوير صناعة الهيدروجين منخفض الكربون حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى الأسبوع الماضى في قمة المناخ إطلاق منتدى الهيدروجين الاخضر العالمى بالشراكة مع بلجيكا وعدد من الشركاء الدوليين علاوة على إطلاق إطار استراتيجية مصر الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون وتوقيع اتفاقيات اطارية مع كبرى شركات القطاع الخاص العالمية لمشروعات الهيدروجين الاخضر .

ومن جانبه أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في كلمته على الجهود المبذولة في مجال الهيدروجين أنه من المتوقع ان ينمو الهيدروجين الاخضر بسرعة بسبب توافر التكنولوجيا وأن الدول الكبرى بدأت فى انتاج الهيدروجين واستخدامه فى الطاقات الجديدة والمتجددة في ظل توجه عالمى لخفض غازات الاحتباس الحرارى بالاخص فى الانتاج والاستهلاك والتركيز على تكنولوجيات الهيدروجين الأخضر، مشيراً الى أن القيادة السياسية كانت قد دعت لاعداد استراتيجية وطنية متكاملة لادخال الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر واعد للطاقة فى المستقبل وانطلاقاً من غنى مصر بموارد الطاقة الجديدة والمتجددة وبالاخص الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولفت الى أنه على هامش القمة قد جرى الإعلان عن البدء فى المرحلة الاولى من تنفيذ اول محطة هيدروجين نظيف فى العين السخنة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى اننا نعمل من خلال المشروع المصرى " نُوَفًى"على تقديم نموذج يحتذى به في التزامنا مثلما اوضح الرئيس السيسى بتوجهنا نحو الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الاخضر باعتباره قطاع اقتصادى اخضر، مشيرة الى أن كل الاتفاقيات التى تم توقيعها تدعم القطاع الخاص فى مجالات الطاقة والغذاء والمياه بمصر كما تدعم الاستقرار، وأن بدء تنفيذ المشروعات يعد شهادة على التزام الحكومة بالاجراءات والالتزامات الدولية مع شركائنا الدوليين وبالاتفاقيات المشتركة، مشيدة بقوة العلاقة والتعاون مع الاتحاد الاوروبى .

وقالت كادرى سيمسون مفوضة الطاقة بالاتحاد الاوروبى ان مصر لديها إمكانات كبيرة في مجال الهيدروجين واشادت بالإعلان عن هذه الخطوة ضمن مؤتمر COP27 بما يؤكد الشراكة الناجحة مع مصر التي تعد احد اهم شركاء الاتحاد الاوروبى في الطاقة ، حيث نسعى لتعزيز صناعة وإنتاج وتسويق وتوزيع الهيدروجين ودمج الجهود المشتركة لتحقيق امن الطاقة والاستدامة.

وقال فرانس تيمرمانز نائب رئيس المفوضية الأوروبية للصفقة الخضراء "علينا التحول لازالة الكربون من مجتمعاتنا واعطاء الطاقة زخم جديد ولذلك فنحن نحتاج الهيدروجين النظيف".

ونعمل على زيادة الاسواق للهيدروجين الاخضر حيث تعد مصر بلداً مثالياً كسوق للهيدروجين الأخضر ومورد محتمل للسوق الاوروبى فهى تتوسع ولديها الامكانات فى مجال الهيدروجين الاخضر فى افريقيا مما يعنى انه من الممكن ان يكون هناك سوق كبير للهيدروجين وتحقيق المنافع المشتركة في ظل توسع السوق الاوروبى وحاجته لموردين للهيدروجين من خارج أوروبا وتعد مصر اقرب الأسواق " .

وأعرب تيمرمانز عن شكره وتقديره للرئيس السيسى على رؤيته الواعية واهتمامه بدعم تنمية صناعة الهيدروجين في مصر، كما وجه الشكر لوزراء الحكومة المصرية المعنيين على رؤيتهم وجهودهم الواعية في هذا المجال مشيدا بالنظرة الشاملة التي تتبناها مصر في مثل هذه المشروعات مما يساعدها على تبوء مكانة أعلى معرباً عن سعادته بتعزيز التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الاوروبى لتحقيق الاهداف المشتركة .