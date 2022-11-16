شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب اليوم فى مصر.. وعيار 21 يسجل 1265 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب الذهب اليوم الأربعاء مستهل تعاملات اليوم، بعد صعود أمس بحوالي 10 جنيهات وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستوى 1265 جنيها للجرام، في حين يسجل الذهب عالمياً 1782 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1084 جنيها.

عيار 21 سجل 1265 جنيهات.

عيار 24 سجل 1446 جنيها.

الجنيه الذهب 10120 جنيها.

وتترقب أسواق الذهب والمعادن النفيسة مجموعة من الأحداث العالمية، حيث تترقب الأسواق يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022 الذي فيه يتم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين ببريطانيا، ويتم الإعلان عن تقارير مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي ومخزون النفط بأمريكا، ومع حلول يوم الخميس 17 نوفمبر 2022 سنكون على موعد مع الإعلان عن تقرير الميزان التجاري باليابان، ثم مؤشر أسعار المستهلكين بمنطقة اليورو، وأخيرا يختتم الخميس بنشر تقرير إعانة البطالة بأمريكا.

وتشهد الأسواق يوم الجمعة، الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، ثم تفصح بريطانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، ويختتم الأسبوع مع تقرير مبيعات المنازل القائمة بأمريكا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير والمؤشرات لها دور في تحديد مسارات الأسواق العالمية، سواء أسواق المعادن الثمينة وكذلك أسواق وحركة الأسهم في البورصات.