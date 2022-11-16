الاقتصاد

طارق الملا ينعى وفاة علاء حجازى نائب رئيس هيئة البترول السابق

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القاهرة - سامية سيد - ينعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بكل الحزن والأسى، وفاة الراحل الكريم، المهندس علاء حجازى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط والمشروعات ورئيس شركتى جاس كول وإنبى السابق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه مقاماً كريماً فى فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ولفت إلى أن الراحل الكريم قدم عطاء يليق بالرواد والقادة خلال مسيرته المهنية وتحمل أمانته العملية وأداها بكل كفاءة والتزام.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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