شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الملا ينعى وفاة علاء حجازى نائب رئيس هيئة البترول السابق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينعى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بكل الحزن والأسى، وفاة الراحل الكريم، المهندس علاء حجازى، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط والمشروعات ورئيس شركتى جاس كول وإنبى السابق، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه مقاماً كريماً فى فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ولفت إلى أن الراحل الكريم قدم عطاء يليق بالرواد والقادة خلال مسيرته المهنية وتحمل أمانته العملية وأداها بكل كفاءة والتزام.