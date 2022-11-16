شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: استثمارات مشروعات الهيدروجين الأخضر فى مصر 50 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن مجال الطاقة العالمي مر بكثير من التحولات الكبيرة، لذلك يجب التفكير في نهج شامل ومتكامل لتطوير الحلول، بما فى ذلك استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تعد أحد الحلول البارزة .

أضاف "الملا" على هامش توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي بقمة المناخ كوب 27 بمدينة شرم الشيخ، أن الهيدروجين المتجدد يمكن أن يسهم في إزالة الكربون وأمن الطاقة وأيضا فرصة للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل، مشيرا في هذا الصدد إلى أن مصر اتخذت مجموعة من الخطوات لكي تطور اقتصادها منخفض الكربون.

كشف وزير البترول عن أن مصر أعلنت عن خطتها الوطنية لإزالة الكربون والاتفاقيات الاطارية مع شركات عالمية لمشروعات الهيدروجين الاخصر بإجمالى قدرات 24 جيجا وات باستثمارات تصل إلى 50 مليار دولار.

أكد "الملا" أن مصر والاتحاد الأوروبي يتشاركان في رؤية استراتيجية واحدة للتعاون والاحتياج إلى تسريع الإجراءات لتحقيق الأهداف المرتبطة باتفاقية باريس.