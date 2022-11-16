شكرا لقرائتكم خبر عن خبير كندى: مصر صاحبة حضارة وقادرة على دفع العمل المناخى للأمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جوى فيبوند رئيس الرابطة الفيزيائية من أجل البيئة من كندا،أنه لابد أن يكون هناك فعل تجاه القضايا المناخية، لافتا إلى أن مصر لديها حضارة في العالم، وبالتالي لابد أن تتحرك أيضا علي الأرض وكذلك دول العالم وهى قادرة على ذلك .

أضاف فى تصريحات لليوم السابع من قمة المناخ بشرم الشيخ: أنا لا يمكن أن أتشاءم ما دمت أعمل وكل شخص يعمل ما عليه، فالدول الفقيرة التى تحتاج تكنولوجيا هى ليست مكلفة الآن، سواء طاقة الشمس أو الرياح أو صناعتها، قطعا لابد أن نتوجه إلى الطاقة الجديدة، ويمكن أن ننقذ كوكبنا لكن تحتاج عمل كبير وأموال كثيرة.

وأشار فيبوند أنه لابد أيضا من خطة لخفض الانبعاثات بشكل كبير، خاصة من الدول المتقدمة ولابد أن نحارب من أجل حماية الكوكب، ‬لافتا إلى أنه فيما يتعلق بقيام الدول الغنية بواجبها ومنها كندا أنه ليس متحدثا باسم الحكومة الكندية لكنه في الوقت نفسه مهتم بصورة اتخاذ العالم لفعل نحو التغيرات المناخية .