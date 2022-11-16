شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 12165 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 2165 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 14682 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 4974 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.79% ليصل إلى مستوى 2338 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.49% ليصل إلى مستوى 3413 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 3483 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف.

أعلنت شركات ابن سينا فارما، بالم هيلز للتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 400 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، شراء الثانية 300 ألف سهم تمثل نسبة 0.04% من أسهم الشركة، شراء الثالثة 150 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.42% من أسهم رأس المال، شراء الرابعة 500 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.87%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العبور للاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 79.9 ألف سهم، 134.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 300 ألف سهم، 2.1 مليون سهم، على التوالي.

وباعت مجموعة مرتبطة بشركات العبور للاستثمار العقاري، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للأسمدة والكيماويات 62.9 ألف سهم، 600 ألف سهم، 18 مليون سهم، 15 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 1.4 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، المصرية للمنتجعات السياحية، 52 ألف سهم، 110 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 عدد 10245 سهم، مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 14.1 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 14%، وبلغ صافي الربح 283.9 مليار جنيه.

وحققت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إيرادات بلغت 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 وحققت الشركة أرباحًا بلغت 998.9 مليون جنيه.