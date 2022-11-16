شكرا لقرائتكم خبر عن عضو برلمان فنلندا: cop 27 يسعى لدعم الدول النامية ومواجهة تحديات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت إيما كارى، عضو برلمان فى فنلندا، إن أي شخص يتابع الاوضاع المحلية والعالمية، لابد أن يكون مهتما أو معنيا بالتغيرات المناخية ولا يغلق النافذة على نفسه، خاصة مع متابعة الجهود العلمية لمواجهة الانبعاثات الضارة، ومحاولة الحفاظ على درجة حرارة الارض عند 1.5 درجة، وبالتالى لابد أن اتفاءل ولا يمكن الاستسلام لتلك الاوضاع.

وأضافت إيما كارى لـ"الخليج 365" من شرم الشيخ، أن وجودنا فى قمة المناخ cop 27 هو نوع من الفعل، وبالفعل فإن هناك نقطة مهمة، وهى أن هذه القمة تشهد لقاءات مهمة نحو الفعل المناخى من اجل تحسين كفاءة الطاقة والتوجه نحو الطاقة المتجددة والسعى لايجاد حلول وبدائل مختلفة للعالم وهذا مهم للغاية .

وأكدت كاري مسئولية الدول الغنية كبيرة مقارنة بالدول الفقيرة الأقل مسؤلية فيما يتعلق بالانبعاثات، وهذا أمر مهم ولابد للدول الغنية ان تفي بالتزاماتها تجاه العمل المناخى، لا سيما مع ما نراه من الكوارث المناخية فى اغلب المناطق ،ومنها الفيضانات والجفاف والتغيرات الجوية، كلها تؤثر على الدول مما يدفعنا لمناقشة تمويل صندوق المناخ وكيفية دعم تلك الدول المتضررة فى لقاءات cop 27 .

وأضافت إيما كارى، أن هناك مشكلات تتعلق بارتفاع مياه البحار والمحيطات ايضا، جراء التغيرات المناخية، ونشهد تغيرات دراماتيكية في الاجواء، لافتة إلى أن المسؤلية ليست فقط عن توفير 100مليار دولار سنويا لصندوق المناخ، لكنها مسؤلية كافة المناطق والدول نفسها؛ لخفض الانبعاثات والاهتمام بالنواحي البيئة أيضا.