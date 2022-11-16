شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يتظاهرون بقمة المناخ لحماية الغابات والتربة والأنهار.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏يتظاهر الآن العشرات‬ من النشطاء الدوليين المشاركين فى فعاليات قمة المناخ مؤتمر الأطراف السابع والعشرين فى شرم الشيخ، رافعين العديد من الشعارات واللافتات وسط اهتمام اعلامى كبير، وذلك فى المنطقة الزرقاء قرب جناح منظمات المجتمع المدنى.

وطالب المتظاهرون من أوروبا وأمريكا وآسيا وأفريقيا بتحرك دولى ؛لمواجهة تحديات تغير المناخ، ووقف التأثيرات السلبية على التربة والغابات والمحيطات والأنهار والبيئة بشكل عام.

كما طالبوا بوقف الانبعاثات خاصة الكربونية لتأثيرها السلبى الكبير على العالم.

كما رفعوا لافتات منها "الطاقة النووية.. طاقة قذرة" و"الارض والبيئة للشعوب حققوا العدالة المناخية الآن" ولافتة كبيرة تقول: "سماءنا وأرضنا والمياه والغابات ليست للبيع".

وتتواصل فعاليات قمة المناخ وسط زخم عالمى كبير وغير مسبوق، فيما تتواصل المظاهرات أمام المدخل الرئيسي للقمة وداخلها للمطالبة بالعدالة المناخية وإزالة الكربون .