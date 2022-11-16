شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع واردات الولايات المتحدة من النفط الخـام لتبلغ 6.4 مليون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت واردات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخـام خــلال الربع الثالث مـن عام 2022 بنحـو 48 ألـف ب/ي أي بنسبة 0.8% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ حوالي 6.4 مليون ب/ي، وهو مستوى منخفض بنحو 87 ألف ب/ي مقارنة بمستويات الربع المناظر من العام السابق وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك ".

وأشار التقرير،إلى انخفاض واردات الولايات المتحدة من المنتجات النفطية بحوالي 129 ألف ب/ي أي بنسبة 6.2% مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ نحو 2 مليون ب/ي، وهو مستوى منخفض بنحو 539 ألف ب/ي على أساس سنوي.

ووتابع التقرير، أنه على جانب الصادرات، ارتفعت صادرات الولايات المتحدة الأمريكية من النفط الخـام خـلال الربع الثالث من عام 2022 بنحو 382 ألف ب/ي، أي بنسبة 11% مقارنة بمستويات الربع السابق لتصل إلى نحو 3.9 مليون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بنحو 1.1 مليون ب/ ي مقارنة بمستويات الربع المماثل من العام السابق.

في هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أن صادرات النفط الخام الأمريكيـة قـد وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 5 مليـون ب/ي خلال الأسبوع المنتهـي فـي 12 أغسطس 2022، مسجلة أكبر وتيرة ارتفاع أسبوعي على الإطلاق بلغت نحو 2.9 مليون ب/ي، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، حيث تم تداول خام غرب تكساس بخصم سعري كبير عن خام برنت وهو ما يجعله أكثر جاذبية للمشترين في الأسواق، فضلاً عن تزايد عمليات شراء النفط الأمريكـي مـن قبـل مـصـافي التكرير الأوروبية لتعويض النفط الروسي الخاضع للعقوبات بسبب التوترات الجيوسياسية فـي شـرق أوروبا، مع اقتراب الموعد النهائي لحظـر واردات الاتحاد الأوروبي مـن الـنفط الروسي.

فـي حـين انخفضت صادرات النفط الخام الأمريكية إلى الدول الآسيوية، على خلفية توجه تلك الدول نحو شراء النفط الروسي منخفض السعر.