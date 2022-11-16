شكرا لقرائتكم خبر عن خبير دولى: استغلال الطاقة المتجددة لابد أن يكون مناصفة بين الدول الغنية والفقيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور "سيداتى أيد" من موريتانيا الخبير الدولى فى مجال التغيرات المناخية، أنه وفقا لرؤيته وتزايد الإقبال على الطاقة والتوسعات الصناعية ،ستزيد الانبعاثات خلال الفترة المقبلة.

مما أضاف أنه من المهم لتحقيق العدالة المناخية ،أن يتم توقيع اتفاقيات الطاقة المتجددة والجديدة مناصفة بين الدول الغنية والفقيرة فيما يتعلق بدفع تكاليفها في ظل تراجع الدول الغنية عن دفع ما عليها من التزامات لصالح الدول الفقيرة والنامية.

أوضح ان العالم العربى ومنطقة الشرق الأوسط لديها من طاقة الشمس حوالى ثلاثة ارباع الطاقة وهذا مصدر قوة كبيرة لابد من استغلاله ، مع الاحتفاظ بالنفط كقوة اقتصادية وسياسية لا يستهان بها بدليل ما حدث من تاثير كبير لها في حرب اكتوبر 1973 .

وحول رؤيته لحث الدول المتقدمة على الوفاء بما عليها من تعهدات ، أكد على مشروعية ممارسة كل أنواع الضغوط الشعبية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدنى ، لافتا أن التحرك الفعلى سيكون عندما تشعر الدول المتقدمة بالخطورة الفعلية ، وهذا الأمر سيستلزم تقديم تنازلات حتى يتم بالفعل السيطرة على حجم الانبعاثات وإنقاذ الكوكب قبل فوات الأوان مما يستلزم ان نكون جميعا على قدر مستوى التحدى .

وفيما يتعلق بمدة تاثر موريتانيا بالتغيرات المناخية كشف أننا في موريتانيا كنا نبكي بسبب الجفاف الان أصبحنا نبكى بسبب كثرة الامطار والفيضانات ، لافتا أن الجفاف أن قتل لا يقتل الا القليل وياتى على فترات بعيدة أما المطر يقتل الكثيرين سنويا اكبر الجفاف تقتل سنويا اكثر من المجاعة .وهو ما نعيشه الان في بلادنا وليس غدا .