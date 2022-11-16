شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الصادرات الامريكية من المنتجات النفطية لتصل لـ6.2 مليـون برميل يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت الصادرات الامريكية من المنتجات النفطية بنحو 28 الف ب/ي، أي بنسبة %0.4 فقط مقارنة بمستويات الربع السابق لتبلغ 6.2 مليـون ب/ي، وهو مستوى مرتفع بحـوالـى 1.1 مليون ب/ى على أساس سنوى وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022 لمنظمة "أوابك".

وتابع التقرير، أن متوسط الصادرات الأمريكيـة مـن المنتجات النفطية خلال النصف الأول من عام 2022 قد ارتفعت بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من عام 2021 وهو أعلى معدل نمو لتلك الفترة الزمنية منذ عام 2017، ليصل إلى نحو 6 مليـون ب/ي، وهي أكبر مستوى مسجل خلال النصف الأول من أي عام سابق.

وأشار التقرير أنه بناء على ما تقدم، استمرت الولايات المتحدة الأمريكية في كونها مصدر صافي للنفط خـلال الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغ صافي صادراتها النفطية نحو 1.8 مليون ب/ي، مقارنة بصافي صادرات نفطية بلغ نحو 1.4 مليون ب/ي خلال الربع السابق، وصافي واردات نفطيـة بلغ حـوا 1 مليون ب/ي خلال الربع المماثل من العام الماضي.