شكرا لقرائتكم خبر عن تحالفات جديدة تضيف أكثر من 7 ملايين طن من عقود الهيدروجين الأخضر بقناة السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدلت فعاليات قمة المناخ في مدينة شرم الشيخ اليوم عن توقيع مجموعة من العقود النهائية مع كبري التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحضور عدد من الوزراء والهيئات المعنية، وذلك بعد أن تحولت مذكرات التفاهم إلى عقود فعلية تدخل حيز التنفيذ بعد الانتهاء من دراسات الجدوى القانونية والفنية والمالية والتي تم التوافق عليها بين جميع الأطراف.

وشهد اليوم توقيع 8 عقود مع التحالفات العالمية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، تضيف بموجبها طاقة إنتاج إجمالية تصل إلى 7 ملايين و640 ألف طن إلى العقود التي شهدها الأسبوع الأول من فعاليات قمة المناخ، موزعة بواقع 4 ملايين و790 ألف طن من الأمونيا الخضراء، و2 مليون و850 ألف طن من الهيدروجين الأخضر، وجاءت تفاصيل التحالفات الجديدة وفقا لما يلي:

مراسم توقيع العقد الفعلي لشركة سكاتك النرويجية والتي تستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا.

توقيع عقد أميا باور الإماراتية والذي يتضمن إنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، حيث يبدأ التشغيل التجاري بنهاية 2025.

توقيع عقد تحالف شركتي (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر، ويقام المشروع بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر.

توقيع العقد الخاص بتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.

توقيع عقد مع شركة "رينيو باور" الهندية بالتعاون مع مؤسسة السويدي لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر من هيدروجين وأمونيا على مساحة 600 ألف متر مربع، بإجمالي طاقة إنتاجية 1.1 مليون طن أمونيا خضراء سنويًّا، و220 ألف طن هيدروجين أخضر سنويًّا.

توقيع عقد شركة FFI “Fortescue Future Industries الأسترالية لإقامة منشأة لإنتاج الأمونيا الخضراء بحجم إنتاج إجمالي يتخطى 2 مليون طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا.

عقد شركة "جلوباليك" البريطانية لإقامة مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بإجمالي إنتاج متوقع يصل إلى 2 مليون طن سنوياً.

عقد شركة " الفنار" السعودية الذي يستهدف إقامة مصنع لإنتاج الوقود الأخضر الإنتاج بحجم إنتاج 500 ألف طن سنوياً.