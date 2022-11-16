شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤلة تايوانية: لابد أن نقاتل لمواجهة تحديات التغيرات المناخية وحماية الأجيال القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت اونشنت سنج ،مدير إدارة التطوير والتقييم بمكتب التعاون الدولى والتنمية التايوانية بدولة تايوان ل" الخليج 365 " عن سعادتها للمشاركة في قمة المناخ في مصر، حيث تزرو شرم الشيخ للمرة الأولى ،كما ان العمل المتواصل في القمة لم يمنحها فرصه للتمتع بالمدينة او نزول البحر لمشاهدة الأسماك الملونة والشعب المرجانية الرائعة.

اضافت اونشنت سنج " yun-ching tseng " انهم يشاركون في قمة المناخ بجناح لمكتب التعاون الدولى التايوانى ؛ نظرا لاهتمامهم بما يحدث ،وما ستقرره القمة من خطوات للتصدى للتغيرات المناخية التي تؤثر على العالم كله ، لافتة ان قرارات القمة قطعا ستؤثر على المستقبل ،ولابد لكل شخص ان يتحرك ويعمل ،سواء في الدول الغنية او حتى الدول الفقيرة ؛لمساعدة انفسنا انطلاقا من كل بلد على حده .

كما نوهت الى ضرورة اتخاذ الدول المتقدمة قرارات فعلية ؛لدعم الدول النامية ونقل التكنولوجيا لها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة من اجل المستقبل والاجيال القادمة ولمساعدة العالم .

اشارت اونشنت سنج yun-ching tseng انه لابد ان يكون لدى الأشخاص معلومات حول اثار التغيرات المناخية وخطورتها واليات التعامل معها ،وكيفية تأثيرها على الدول وعلى الكوكب كله ، لافتة ان مشكلة الانبعاثات وغازات الدفيئة ،ناجمة عن الدول المتقدمة لكنها في تسبب اضرار للدول الفقيرة.

أيضا الأخيرة غير المسؤلة عنها مثل قارة افريقيا ودول قارة اسيا، وبالتالي لابد من دور للدول الغنية في تمويل العمل المناخى ،وهذا ما ننتظره من قمة شرم الشيخ cop 27 ان تكون قمة التنفيذ .

وفيما يتعلق بتايوان ، قالت ان تايوان متضررة بشدة من التغيرات المناخية في العديد من الصور ،وهناك ضحايا لتلك الاثار المدمرة ،ونامل ان تقوم الدول الغنية بدورها بمساعدة كل المتضررين ، لافتة انه لابد ان يقاتل الجميع من اجل انقاذ كوكبنا بالرغم من صعوبة وكثرة التحديات التي تواجهنا جميعا لكن يجب ان نحارب من اجل الأجيال القادمة.