شكرا لقرائتكم خبر عن كم ستدفع مقابل سيارات المصريين بالخارج بمحرك حتى "1000 سى سى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناولت الجريدة الرسمية تفاصيل المبالغ الواجب سدادها لأغراض مبادرة استقدام سيارات للمصريين العاملين بالخارج وفقا للقانون للسيارات حتى 1000 سي سى بنزين، حيث تراوحت بين 1347 دولار و2921 دولار في حال تطبيق الاتفاقيات الدولية، وتتراوح ما بين 5445 دولار و11807 دولار في حال عدم تطبيق الاتفاقيات الدولية.

وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.