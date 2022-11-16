شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 15-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 15-11-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، العبور للاستثمار العقاري، النعيم القابضة للاستثمارات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بي أجي للتجارة والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.





البورصة تربح 498 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 10.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14618 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.





يونيباككما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك لعدد 18 مليون سهم بقيمة 10.1 مليون جنيه.





أسهم خزينةأعلنت شركات بالم هيلز للتعمير، وأوراسكوم المالية القابضة، وابن سينا فارما، شراء الأولى مليون سهم خلال جلسة أمس الإثنين، وشراء الثانية 4 ملايين سهم، وشراء 420.5 ألف سهم.





تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، النعيم القابضة للاستثمارات، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 20 ألف سهم، 34.6 ألف سهم، 500 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 10.7 ألف سهم، كما باعت مجموعة مرتبطة بالبنك التجاري الدولي (مصر) 40.5 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 1.2 مليون سهم، 11.9 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي البنك التجاري الدولي (مصر)، مصر للفنادق 40.5 مليون سهم، 4100 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بالشركة العربية لحليج الأقطان 1.6 مليون سهم.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 62.6 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بنسبة نمو 53%، وبلغ صافي الربح 3.1 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي 34.8% مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 4.9%.

وحققت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إيرادات بلغت 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 36.7%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 179.8 مليون جنيه بنسبة نمو 24.9%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 11%.

وحققت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 49%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 682 مليون جنيه بنسبة نمو 79%، مصحوبًا بوصول هامش صافي الربح إلى 35.2%.

وحققت شركة جي بي أوتو، إيرادات بلغت 22.9 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 2.2%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 1.3 مليار جنيه بنسبة نمو 26.5%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 5.1 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 38.7%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 673.8 مليون جنيه بنسبة نمو 108.8%، مصحوبًا بوصول هامش صافى الربح إلى 13.1%.

وحققت شركة إعمار مصر للتنمية، إيرادات بلغت 4.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية فى 30 سبتمبر عام 2022، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 1.8 مليار جنيه.

وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 بنسبة نمو 158%، وحققت الشركة أرباحًا بلغت 471.2 مليون جنيه بنسبة نمو 386%.