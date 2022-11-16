16 جهة تشارك غرفة مكة في فعاليات أسبوع ريادة الأعمال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك 16 جهة حكومية وخاصة الغرفة التجارية بمكة المكرمة في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال الذي انطلق مساء أمس ويستمر حتى مساء الخميس بحزمة من الفعاليات واللقاءات وورش العمل التي تستهدف رواد ورائدات الأعمال والمجتمع والأسر المنتجة والطلبة حديثي التخرج، فضلا عن قنوات الدعم والمستثمرين.

وتتمحور أهداف فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال حول إبراز دور الجهات المشاركة في دعم مجال ريادة الأعمال والعمل الحر، وتعزيز ثقافة العمل الحر لدى الشباب والشابات، وحث الشباب على تأسيس شركات ناشئة، وتوجيه الأنظار نحو أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن الاحتفاء بقصص النجاح المميزة لرواد ورائدات الأعمال المميزين.

وتضمنت فعاليات أمس حزمة من الورش والدورات، حيث شهدت قاعة الشيخ صالح كامل دورة قدمها المدرب رشاد فقيها بعنوان «النجاح في الأعمال» بمشاركة من مركز «المدربون المتحدون»، ثم قدمت تغريد سندي ورشة عمل الملكية الفكرية للمشاريع الريادية بالتشارك مع التجمع الصحي، وبمشاركة الريادة والابتكار بوزارة الحج والعمرة قدمت مريم وائل قطب ورشة عمل الإبداع والابتكار في الحج والعمرة، وكلاهما بقاعة 2G، وفي قاعة مصطفى رضا قدم محمد فوزي خوج دورة تدريبية عن ثقافة العمل الحر بالتشارك مع بنك التنمية الاجتماعية، فيما قدم حسن بكري بقاعة مشعل الزايدي دورة تدريبية عن مصادر التمويل بمشاركة معهد الريادة.