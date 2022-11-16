الصناعات العسكرية شريك للملتقى البحري السعودي الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتح نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع الصناعة المهندس قاسم الميمني، جناح الهيئة المشارك في الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني والمقام في مدينة جدة خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022.

وشهد افتتاح جناح الهيئة حضور عدد من قيادات القطاع محليا ودوليا، إضافة إلى عدد من المستثمرين في القطاع الصناعي العسكري عالميا، حيث اطلع نائب المحافظ على جناح الهيئة والذي تضمن عددا من المحتويات التي تعكس مدى التطور الذي يشهده القطاع، وما يزخر به من قدرات محلية تسعى لتلبية احتياجات الأجهزة العسكرية.

وأكد نائب محافظ الهيئة أن مشاركة الهيئة في الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية، تأتي امتدادا لمساعي الهيئة في تمكين القطاع من تحقيق مستهدفاته التي ترتكز على خلق الشراكات النوعية ولقاء المستثمرين الدوليين المهتمين بالاستثمار في المملكة.