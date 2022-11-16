هيئة السياحة تبرم 11 شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات في العالم

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ولفت جناح الهيئة السعودية للسياحة انتباه زوار سوق السفر العالمي من خلال عرضه لما تتمتع به السعودية من كنوز ووجهات ومعالم وتجارب سياحية، كما سلط الضوء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي فيها، فيما استقبل المقهى السعودي ضيوف الجناح احتفاء بعام القهوة السعودية.وشارك وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب في الجلسة الوزارية للمجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، أكد خلالها على أهمية الاستدامة في تشكيل مستقبل السياحة حول العالم، والحرص على تطبيق الدروس المكتسبة من أحداث مثل الجائحة أو النهضة الكبيرة في عالم التقنية والاتصالات، لتوفير تجارب سياحية مميزة لجمع الزوار الراغبين بعيش تجربة ثرية في السعودية، كما شدد في كلمته على ضرورة دعم التنمية الشاملة للارتقاء بمستقبل السياحة.
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