هيئة السياحة تبرم 11 شراكة استراتيجية مع كبرى الشركات في العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة السعودية للسياحة على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن، 11 شراكة استراتيجية مع كبرى شركات السفر والسياحة في العالم، التي تطمح لبناء شراكات استراتيجية مع منظومة السياحة السعودية والاستفادة من الفرص والإمكانات الموجودة فيها، منها: أغودا، ساتغورو للسفر، أدريمز، لوفتهانزا ، ألبيتور، كما عقدت لقاءات تجارية هدفت إلى تقوية أواصر العلاقات مع الشركاء، بما يرسخ حضور السياحة السعودية في المحافل الدولية.

ولفت جناح الهيئة السعودية للسياحة انتباه زوار سوق السفر العالمي من خلال عرضه لما تتمتع به السعودية من كنوز ووجهات ومعالم وتجارب سياحية، كما سلط الضوء على التنوع الطبيعي والمناخي والثقافي والاجتماعي فيها، فيما استقبل المقهى السعودي ضيوف الجناح احتفاء بعام القهوة السعودية.

وشارك وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة أحمد الخطيب في الجلسة الوزارية للمجلس العالمي للسفر والسياحة ومنظمة السياحة العالمية، أكد خلالها على أهمية الاستدامة في تشكيل مستقبل السياحة حول العالم، والحرص على تطبيق الدروس المكتسبة من أحداث مثل الجائحة أو النهضة الكبيرة في عالم التقنية والاتصالات، لتوفير تجارب سياحية مميزة لجمع الزوار الراغبين بعيش تجربة ثرية في السعودية، كما شدد في كلمته على ضرورة دعم التنمية الشاملة للارتقاء بمستقبل السياحة.