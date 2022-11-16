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جاء ذلك بعد اختتام اجتماعهم السادس الذي عقد في محافظة العلا برئاسة وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية أحمد الخطيب، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله آل صالح، ووزيرة السياحة بمملكة البحرين فاطمة الصيرفي، ووكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي، وسفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية بندر العطية، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.وتناول الاجتماع الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، واتخذت بشأنها القرارات التي تسهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات قاده دول المجلس.
نتائج الاجتماع
- اعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة
- اطلاق المنصة الخليجية للسياحة
- إقرار دليل الترشيح لعاصمة السياحة الخليجية
- إقرار الدليل الاسترشادي للسياحة بدول المجلس
- تعزيز العمل الخليجي المشترك في مجال السياحة
- الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاخرى
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