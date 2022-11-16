اعتماد الاستراتيجية الخليجية للسياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمد الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون، الاستراتيجية الخليجية للسياحة ومنصة السياحة الخليجية وعاصمة السياحة الخليجية، والتوصية برفعها إلى مقام المجلس الأعلى لقادة دول المجلس لمباركتها.

جاء ذلك بعد اختتام اجتماعهم السادس الذي عقد في محافظة العلا برئاسة وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية أحمد الخطيب، وبحضور وكيل وزارة الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله آل صالح، ووزيرة السياحة بمملكة البحرين فاطمة الصيرفي، ووكيل وزارة التراث والسياحة للسياحة بسلطنة عمان عزان البوسعيدي، وسفير دولة قطر لدى المملكة العربية السعودية بندر العطية، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت عبدالرحمن المطيري، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وتناول الاجتماع الشراكات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الأخرى، واتخذت بشأنها القرارات التي تسهم في تطوير المجالات السياحية المشتركة في دول مجلس التعاون تنفيذا لتوجيهات قاده دول المجلس.

نتائج الاجتماع

