400 رجل أعمال ورئيس تنفيذي في ألمانيا وفرنسا يطلعون على مشاريع نيوم

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وخلال الجولة التقى الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر ومجموعة من قيادات نيوم بأكثر من 400 شخصية من رجال الأعمال والخبراء والرؤساء التنفيذين لكبرى الشركات، في قطاعات عدة من أبرزها: قطاع التنقل والطاقة والتقنية والصناعة والسياحة والبيئة والاستدامة؛ لاستكشاف الفرص المستقبلية المتاحة أمام الشركات للعمل معا من أجل تحقيق رؤية نيوم في بناء نموذج اقتصادي جديد يدعم استدامة الحياة والعمل والازدهار.وأوضح النصر أن الجولة التعريفية التي نفذتها نيوم جاءت ضمن جهودها الرامية إلى تعريف مجتمع المال والأعمال بنيوم ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، ومستوى التقدم في تنفيذ المشروع، ومناقشة الفرص الاستثمارية والمشاريع المستقبلية والتي يمكن للشركات الأوروبية العمل فيها جنبا إلى جنب مع نيوم.
وقال النصر «التقينا خلال هذه الجولة مع عدد من الخبراء في القطاعات الرئيسة لنيوم، مثل: الطاقة والمياه والتصنيع، وناقشنا معهم الفرص المتاحة لبناء شراكات استراتيجية تدعم الجهود العالمية في تحقيق الاستدامة والمحافظة على الطبيعة.
وأشار الرئيس التنفيذي إلى أن نيوم شهدت خلال هذا العام تقدما ملحوظا عبر الإعلان عن تصاميم ذا لاين، وإطلاق تروجينا الوجهة العالمية للسياحية الجبلية في نيوم، وإطلاق شركة (إنوا) للطاقة والمياه والهيدروجين إضافة إلى بدء تفعيل الشراكات الاستراتيجية التي أعلنت عنها نيوم في الأعوام الماضية.
وقد نفذت نيوم جولات تعريفية سابقة في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، شارك فيها الكثير من رجال المال والأعمال والخبراء العالميين، وذلك بهدف عقد شراكات نوعية وجذب الفرص الاستثمارية المتنوعة.
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