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وتهدف الندوة إلى استعراض أهم التحديات التي تواجه أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية في المملكة، ووضع المرئيات والحلول المناسبة لها، ضمن جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز كفاءة الطاقة في المملكة وتفعيل أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.وتسلط الضوء على الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة في مجال تخزين الطاقة والتقنيات المستخدمة في أنظمة التخزين، ودورها في مشاريع الطاقة النظيفة، والتسارع نحو المستقبل، ومنتجات وخدمات الصندوق التمويلية، كما سيتم خلال الندوة استعراض أبرز التجارب المحلية والدولية في أنظمة تخزين الطاقة.
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