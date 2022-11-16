الصادرات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ممثلة بـ«صنع في السعودية»، تشارك في فعاليات المعرض الدولي للمنتجات والتقنيات الطبية (2022 MEDICA)، بمدينة دوسلدورف في ألمانيا، خلال الفترة من 14 - 17 نوفمبر الحالي، والذي يعد أكبر معرض تجاري طبي في العالم، يضم سوقا مركزيا لعرض أحدث الأجهزة الطبية والتقنيات والأنظمة المبتكرة التي تسهم في رفع كفاءة وجودة رعاية المرضى.

ويضم جناح «صناعة سعودية» المشارك في المعرض لهذا العام 15 شركة وطنية متخصصة في القطاع الطبي، حيث تتمثل المشاركة في معرض «ميديكا 2022»، الذي يعود لأكثر من 4 عقود في قطاعات فرعية عدة أبرزها قطاعات المستشفيات وأنشطة العيادات الطبية وعيادات الأسنان والصحة البشرية وصنع المواد الصيدلانية والمنتجات الدوائية الكيميائية والنباتية وصناعة الأدوات والتجهيزات الطبية، وغيرها.

ويعد هذا الحدث فرصة للاطلاع على مجموعة متنوعة من الابتكارات الخاصة بالتقنيات الطبية والصحية على المستوى العالمي.