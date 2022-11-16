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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والتصفية «إنفاذ» يشرف على مزاد لمار العلني الحضوري لعرض 10 بلكات تجارية سكنية حضوريا اليوم. ويعرض المزاد عددا من البلكات السكنية والتجارية النوعية؛ حيث يبلغ إجمالي المساحات للعقارات المطروحة للبيع أكثر من 170 ألف م2 بمواقع حيوية بمدينة الرياض. ودعا «إنفاذ» الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات. ودعا «إنفاذ» الراغبين بمعرفة المزيد من التفاصيل عن المزاد وشروط المشاركة فيه بزيارة صفحة المزادات. يذكر أن مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» يعد مركزا حكوميا مستقلا، وأحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030؛ حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصة فنيا من القطاع الخاص، إلى جانب الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد.

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