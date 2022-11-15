ملتقى الاستثمار

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ويهـدف الملتقى الذي يمتد على مدى 3 أيام إلى إبراز إمكـانات منطقة القصيم وميزهـا النسبية، مـن أجـل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، إضافة إلى بحث آفاق ومستقبل الاستثمار في المنطقة، وطرح مفاهيم استثمارية وحلول واقعية جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاستثمارية وتذليل العوائق، وتوفير فرص ومشاريع أكثر نموا واستدامة، وتطوير مبادرات لتحسين جودة البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها، بما يعزز الاستفادة الأمثل لموارد المنطقة ويدعم نموها الاقتصادي.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالقصيم ينطلق اليوم، بمشاركة 8 قطاعات حيوية، والذي تشرف عليه إمارة منطقة القصيم، بالشراكة مع أمانة المنطقة، بمركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.ويهـدف الملتقى الذي يمتد على مدى 3 أيام إلى إبراز إمكـانات منطقة القصيم وميزهـا النسبية، مـن أجـل إيجاد بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة، إضافة إلى بحث آفاق ومستقبل الاستثمار في المنطقة، وطرح مفاهيم استثمارية وحلول واقعية جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات الاستثمارية وتذليل العوائق، وتوفير فرص ومشاريع أكثر نموا واستدامة، وتطوير مبادرات لتحسين جودة البيئة الاستثمارية وزيادة جاذبيتها، بما يعزز الاستفادة الأمثل لموارد المنطقة ويدعم نموها الاقتصادي.

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