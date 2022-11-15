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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية (RSG)، المطورة لوجهتي «البحر الأحمر» و»آمالا» عن شراء أسطول من الحافلات الكهربائية التي تمثل المرحلة الأولى من تبنيها لشبكة تنقل ذكي ومستدام في وجهة «البحر الأحمر».

وبتوقيع هذه الاتفاقيات مع شركات رائدة في التنقل الكهربائي الذكي في العالم، أصبحت «البحر الأحمر الدولية» أول مالك لأسطول حافلات ذكية محايدة للكربون في المملكة، الأمر الذي يعد نقلة نوعية في قطاع النقل السعودي وتصنيع السيارات.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبحر الأحمر الدولية جون باغانو، أن الشركة أخذت على عاتقها مهمة إرساء معايير جديدة للتنمية المتجددة، ويمثل تنفيذ خططها الطموحة بعمليات تشغيل محايدة للكربون جزءا رئيسا من تحقيق تلك الأهداف، ومن هنا جاء تبنيها لاستراتيجة تنقل ذكية وصديقة للبيئة وخالية من الانبعاثات الكربونية.

وأضاف أن البحر الأحمر الدولية محظوظة للعمل مع شركات تصنيع وشركات تشغيل عالمية تشاركها رؤيتها الطموحة لإعادة تشكيل مفهوم السياحة المتجددة من خلال ريادة التحول الإقليمي والعالمي في قطاع النقل المستدام المراعي لترشيد استخدام الطاقة.

ويأتي الإعلان بعد قيام «البحر الأحمر الدولية» بمسح شامل ودقيق لإجمالي احتياج وجهة «البحر الأحمر» من وسائل النقل البرية والبحرية والجوية التي تمتد على مسافة 28 ألف كلم2، وذلك تماشيا مع هدفها المتمثل بالوصول إلى مبدأ «الحياد الكربوني» حال تشغيل الوجهة بالكامل بحلول 2030.

ويندرج النقل المحايد للكربون في وجهة البحر الأحمر مع التزام «البحر الأحمر الدولية» بتشغيل الوجهة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، الأمر الذي سيخفض من الانبعاثات الكربونية فيها بما يعادل نصف طن سنويا، كما يتم حاليا تطوير محطتين شاسعتين للطاقة الشمسية في الوجهة، جنبا إلى جنب مع أكبر منشأة لتخزين البطاريات في العالم.

وتعمل «البحر الأحمر الدولية» على تطوير البنية التحتية الرئيسة لشحن المركبات الكهربائية الذكية ومرافق الصيانة، كما استثمرت في تدريب وتأهيل عدد من الكفاءات الوطنية الشابة للإشراف على تشغيل وصيانة تلك المرافق وأسطول المركبات المبتكرة بالكامل.

توقيع الاتفاقيات مع شركتي







«Electromin»



«Energy International Corporation»



تعمل الشركتان على تسهيل توريد أسطول الحافلات الكهربائية الذكية من:



الشركة الصينية في مجال تصنيع السيارات الكهربائية يوتنج «Yutong»



شركة تصنيع السيارات الكهربائية الأوروبية «EURABUS».



يشمل الأسطول نوعين من المركبات: