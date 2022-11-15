بدءًا من ديسمبر.. بيبسي مصر تقرر رفع سعر لتر المياه الغازية

الشارقة - اميمة ياسر -

قررت شركة "بيبسي كولا مصر" لتصنيع وتعبئة المياه الغازية، رفع سعر اللتر من المياه الغازية بيبسي، بنحو جنيه إضافي، ليسجل 11.75 جنيه للمستهلك النهائي في متاجر التجزئة في مصر، بدءاً من ديسمبر المقبل.

ووفقاً لمستند حصل موقع "القاهرة 24" على نسخة منه، فقد قررت الشركة رفع سعر كرتونة لتر المشروبات الغازية أو المياه الغازية، للتسليم لتجار الجملة، إلى 68 جنيها، ليكون السعر للمستهلك 70 جنيها و50 قرشا.

ويأتي قرار الشركة بعد الاطلاع على قرار وزير التموين لسنة 2017 رقم 217.

ووجهت الشركة كافة الإدارات والمصانع التابعة لها بتنفيذ القرار بداية من ديسمبر المقبل.