شكرا لقرائتكم خبر عن أهرامات الجيزة وسانت كاترين يستقبلان عددا من الوفود الرسمية فى مؤتمر المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرارا لسلسلة الزيارات الرسمية التي تشهدها المواقع الأثرية والمتاحف المصرية خلال الفترة الماضية منذ بدء مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لإتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 والمنعقد في مدينة شرم الشيخ حاليا ومقرر انتهاءه في الثامن عشر من الشهر الجاري، استقبلت منطقة أهرامات الجيزة رئيس وزراء توفالو وحرمه ووزير البيئة الياباني والسفير الياباني بالقاهرة.

كما استقبلت منطقة آثار دير سانت كاترين نيكولا دولارس عضو الكونجرس الأمريكي بولاية كاليفورنيا و Michelle Lujan Grisham محافظ ولاية نيومكسيكو والوفد المرافق لها.

هذا وقد أعرب الضيوف عن انبهارهم بالحضارة المصرية القديمة، كما حرصوا على إلتقاط الصور التذكارية بالمنطقتين الأثريتين تخليدا لزيارتهم.