شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 15-11-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 15-11-2022.

إيقاف تداول 8 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الدولية للأسمدة والكيماويات، العبور للاستثمار العقارى، النعيم القابضة للاستثمارات، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، بى أجى للتجارة والاستثمار، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل.

البورصة تربح 498 مليون جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.83% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 10.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14618 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.

وصعدت أسهم 70 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 62 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بسعر إغلاق 21.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارية بسعر إغلاق 1.430 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.58%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.412 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.14%.

- المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر) بسعر إغلاق 0.346 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.12%.

- التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس بسعر إغلاق 3.410 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.90%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.99%.

- النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل بسعر إغلاق 28.950 جنيه بنسبة تراجع بلغت 18.47%.

- النعيم القابضة للاستثمارات بسعر إغلاق 0.160 دولار بنسبة تراجع بلغت 11.60%.

- حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3 بسعر إغلاق 0.128 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.91%.

- القاهرة للزيوت والصابون بسعر إغلاق 0.175 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.42%.