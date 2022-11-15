شكرا لقرائتكم خبر عن محللة أسواق مال لـ"القاهرة الإخبارية": انهيارات سوق العملات المشفرة سيتكرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت غدير إبراهيم، محللة أسواق المال في دبى، أن الانهيارات في سوق العملات المشفرة ستتكرر في ظل انعدام الرقابة، وأن العملات المشفرة سوف تعود للازدهار مرة أخرى، موضحة أن سوق العملات الرقمية تغيب عنها الرقابة منذ القدم، وأنها تحقق أرباحًا عالية رغم مخاطرها.

وأضافت محللة أسواق المال في دبى، خلال برنامج "المراقب" والمذاع على شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب الروسية الأوكرانية شجعت كبار المستثمرين لاستخدام العملات الرقمية، كطريقة لتصريف أموالهم، وذلك في ظل غياب الرقابة على عالم العملات المشفرة.

وأوضحت محللة أسواق المال أن العملات المشفرة تخضع للتحليل الفني والتحليل الإخبارى، وهذا ما يتابع ويراقب تذبذب أسعارها، مضيفة أن تعويض خسائر العملات المشفرة يخضع للعديد من الأمور على رأسها قرارات الفدرالي الأمريكى، وأن العملات المشفرة سوف تجذب مستثمرين جددًا لها في الآونة المقبلة.