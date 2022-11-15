شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى مهم لمصر فى مجال الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، كادرى سيمسون، مفوضة الطاقة والمناخ بالاتحاد الأوروبى، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة المناخ بشرم الشيخ.

وصرح المهندس طارق الملا أن اللقاء تناول علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبى في مجال الطاقة، والتى يحرص الجانبان على تطويرها باستمرار لتحقيق المصالح المشتركة، خاصة مع دور مصر المتنامى كمركز إقليمى محورى لتداول وتجارة الطاقة، وأكد الوزير أن الاتحاد الأوروبى شريك استراتيجى مهم لمصر فى مجال الطاقة بمختلف أنواعها و مجالاتها، وأن هناك تاريخ عمل حافل بالمشروعات المشتركة وقصص النجاح وآفاق حالية ومستقبلية للتعاون خاصة في مرحلة الانتقال الطاقى.

كما تناول اللقاء التحديات الحالية في مجال تأمين امدادات الطاقة عالمياً وتحقيق الانتقال الطاقى العادل، حيث تم التأكيد على دور الغاز الطبيعى في مرحلة الانتقال الطاقى كوقود أساسى وبما يسهم في الحفاظ على أمن الطاقة خاصة مع ظهور تكنولوجيات جديدة تسهم في خفض الانبعاثات، كما تم التأكيد على أهمية توافر التمويل والحلول التكنولوجية لدعم الانتقال الطاقى.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الشراكة المصرية الأوروبية في الهيدروجين منخفض الكربون والتي يتم تعظيم آفاق التعاون بشأنها، خاصة أن الإعلان عن إطار استراتيجية العمل الوطنية للهيدروجين في مصر يأتى متزامناً مع تعزيز الشراكة المصرية الأوروبية.