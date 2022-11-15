شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط أسواق السعودية والإمارات وقطر بجلسة الثلاثاء.. وصعود الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.9% خاسرًا 100.88 نقطة ليغلق عند مستوى 11096.58 نقطة، وهبطت أسواق المال الإماراتية، ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 1.42% خاسرًا 178.26 نقطة ليغلق عند مستوى 12407.79 نقطة.

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، وقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.02% رابحًا 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.8 نقطة.





بورصة السعوديةتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.9% خاسرًا 100.88 نقطة ليغلق عند مستوى 11096.58 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2% خاسرًا 380.42 نقطة ليغلق عند مستوى 18622 نقطة، وبلغ حجم التداول 121.4 مليون سهم بقيمة 4.9 مليار ريال.

وهبط 15 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الطاقة بنسبة 1.64%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.54%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.07%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.97%، ثم قطاعي المواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.89%، 0.84%، على التوالي، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.64%، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والاستثمار والتمويل، والإعلام والترفيه بنسبة 1.72%، 1.17%، 0.85%، على التوالي.

وقفز 90 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "شاكر" بنسبة 9.93%، ثم سهم "التطويرية الغذائية" بنسبة 6.84%، ثم سهم "شمس" بنسبة 6.58%، وتراجع 110 سهمًا على رأسها سهم "أميانتيت" بنسبة 5.95%، ثم سهم "بحر العرب" بنسبة 5.61%، ثم سهم "دله الصحية" بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم "الأهلي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 375.7 مليون ريال سعودي.





بورصة دبيتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.60% خاسرًا 20.51 نقطة ليغلق عند مستوى 3373.87 نقطة، وبلغ حجم التداول 466 مليون سهم محققة ما قيمته 803.3 مليون درهم من خلال تنفيذ 13257 صفقة لعدد 38 سهمًا.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الصناعة بنسبة 10%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 2.28%، يليه قطاع العقارات بنسبة 1.72%، ثم قطاعي النقل، والمرافق العامة بنسبة 0.81%، وأخيرًا قطاعي البنوك والاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.1%، 0.08%، على التوالي، فيما ارتفعت قطاعات التأمين، والخدمات، والاتصالات بنسبة 2.34%، 1.62%، 0.88%، على التوالي.

وزاد 16 سهمًا على رأسها شركة بي إتش إم كابيتال للخدمات المالية بنسبة 14.40%، ثم سهم شركة الفردوس القابضة بنسبة 8.19%، وتراجع 19 سهمًا على رأسها شركة الأسمنت الوطنية بنسبة 10%، ثم سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 3.84%، فيما تصدر سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 298.7 مليون ورقة بقيمة 412.9 مليون درهم.





بورصة أبو ظبيوهبط مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.9% خاسرًا 95.34 نقطة ليغلق عند مستوى 10502.92 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.451 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 271.4 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.1 ألف صفقة.

وانخفضت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 2.15%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.88%، ثم قطاعي الطاقة، والاتصالات بنسبة 1.33%، ثم قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.77%، وأخيرًا قطاع الصناعات بنسبة 0.31%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.1%.

وارتفع 25 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 15%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للتكافل" بنسبة 14.9%، ثم سهم "بيانات إيه بي أل سي" بنسبة 14.8%، وتراجع 30 سهمًا على رأسها سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 3.88%، ثم سهم "شركة انفيكتوس للاستثمار بي أل سي" بنسبة 2.99%، ثم سهم "شركة منازل" بنسبة 2.73%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 228.6 مليون درهم.





بورصة قطرونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 1.42% خاسرًا 178.26 نقطة ليغلق عند مستوى 12407.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 78.2 مليون سهم بقيمة 295.3 مليون ريال عبر تنفيذ 11.8 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفعت 9 أسهم، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.87%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.85%، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 1.35%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.09%، ثم قطاعي التأمين، والعقارات بنسبة 0.73%، 0.7%، على التوالي، وأخيرًا قطاع النقل بنسبة 0.43%.





بورصة الكويتفيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.20% رابحًا 15.22 نقطة ليغلق عند مستوى 7659.66 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.09% رابحًا 7.79 نقطة ليغلق عند مستوى 8586.01 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.65% رابحًا 36.95 نقطة ليغلق عند مستوى 5709.79 نقطة، ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.36% رابحًا 21.28 نقطة ليغلق عند مستوى 5900.93 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 281.2 مليون سهم بقيمة 51.2 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12720 صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التأمين بنسبة 2.94%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.69%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاعي السلع الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 0.52%، 0.51%، على التوالي، ثم قطاع العقار بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الطاقة بنسبة 0.06%، فيما تراجعت قطاعات التكنولوجيا، والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والمواد الأساسية، والبنوك بنسبة 0.91%، 0.45%، 0.31%، 0.08%، 0.03%، على التوالي.

بورصة البحرينوقفز المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.02% رابحًا 0.41 نقطة ليغلق عند مستوى 1865.8 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.2 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني.

وصعد ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 3.28% مدفوعًا بصعود سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.33%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 4.62% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.21%، وهبط سهم بيت التمويل الكويتي بنسبة 1.04%.