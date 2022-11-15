شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يلتقى وزير الأرض والبيئة بجمهورية سان مارينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع ستيفانو كانتي وزير الأرض والبيئة بجمهورية سان مارينو وذلك علي هامش المشاركة في قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27 بشرم الشيخ .

وأعرب كانتي عن شكر وتقدير بلاده لمصر علي الاستضافة والتنظيم المتميز لقمة المناخ بهذه الصورة الرائعة.

وعرض الوزير كانتي علي المهندس طارق الملا إعلان سان مارينو الصادر من الأمم المتحدة والذي يمثل خارطة مبادئ للبناء الأخضر والمستدام للمدن الجديدة والمناطق الحضرية لكي ينتهجها العاملون بقطاعات التشييد و الهندسة المعمارية في تلك المشروعات لمواكبة اهداف التنمية المستدامة و الحفاظ على البيئة .

تعد جمهورية سان مارينو الواقعة في اوروبا أقدم جمهورية في العالم.