شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 9 قطاعات بالبورصة بجلسة الثلاثاء على رأسها "المنسوجات" بنسبة 2.3% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفعت 9 قطاعات على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.3%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.2%، وصعد قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، وقفز قطاعي الرعاية الصحية والأدوية والخدمات التعليمية بنسبة 0.8%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.4%، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.3%، وأخيرًا قطاع السياحة والترفيه بنسبة 0.1%.

فيما تراجعت 7 قطاعات على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 0.8%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.7%، يليه قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%، وهبط قطاع العقارات بنسبة 0.2%، وانخفض قطاعي خدمات النقل والشحن، والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.1%، ونزل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وربح رأس المال السوقي 498 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 799.802 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 611.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 51.6 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.83% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.25%، والعرب على 10.92%، واستحوذت المؤسسات على 34.37% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 65.62%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية الأجنبية للبيع بقيمة 26.8 مليون جنيه، 53.2 مليون جنيه، 81.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 23.1 مليون جنيه، 1.9 مليون جنيه، 136.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 12137 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 2131 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14618 نقطة، فيما نزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 4959 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 2297 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 3363 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3453 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1235 نقطة.