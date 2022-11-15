شكرا لقرائتكم خبر عن أهم مؤشرات أسعار النفط والغاز اليوم الثلاثاء.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت منظمة الدول العربية المصدرة للبترول، مؤشرات أسعار النفط ومشتقاته وأسعار الغاز الطبيعى،اليوم الثلاثاء حيث سجل خام القياس العالمى برنت تسليم شهر يناير 92.40دولار للبرميل، وسجل خام غرب تكساس 84.96دولار للبرميل، كما سجل متوسط سلة خامات أوبك 94.57دولار للبرميل لشهر نوفمبر 2022.

وسجل متوسط أسعار الجازولين الممتاز بالسوق الأمريكية 4.519 دولار للجالون ،كما سجل متوسط أسعار الديزل بالسوق الأمريكية 5.358 دولار للجالون.