شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات يبحث مع نظيره الأردنى دفع التعاون بين البلدين فى مجال التكنولوجيا والبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة مساء اليوم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات متوجهًا إلى المملكة الأردنية الهاشمية للمشاركة لمدة يوم واحد فى فعاليات منتدى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA ICT Forum 2022والذى يعد واحداً من أشهر وأكبر المؤتمرات المعنية بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال على مستوى المنطقة ويقام كل عامين تحت رعاية العاهل الأردنى.

يهدف المنتدى إلى إبراز دور التكنولوجيا فى إيجاد حلول للتحديات العالمية الملحة التى تواجهها معظم الدول، خاصة مع التأثير الكبير لجائحة كورونا، حيث سيناقش الكثير من الموضوعات خلال الجلسات التى سيعقدها على مدى يومين متتاليين، أهمها، الذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا المالية، والصناعات الذكية.

كذلك يوفر المنتدى مساحة لرواد الأعمال والشركات الناشئة من المنطقة وخارجها من خلال الجلسات التفاعلية وورش العمل المصممة لتعزيز مجموعة من المهارات اللازمة لتسريع نمو شركاتهم، جنبا إلى جنب مع إتاحة الفرصة لهم للالتقاء والتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال ومدراء الشركات المحلية والعالمية، بالإضافة إلى إقامة معرض يضم أجنحة لشركات محلية وعربية ودولية، وأجنحة وطنية تضم شركات من مختلف دول المنطقة والعالم، منها شركات مصرية، حيث ستتمكن الدول من تشبيك شركاتها من خلال هذه الأجنحة مع الشركات الأردنية، عن طريق عرض منتجاتها وحلول الأعمال التى تقدمها الشركات للقطاعات المختلفة.

ومن المقرر أن يشارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة ضمن فعاليات المنتدى؛ سيتم خلالها تسليط الضوء على رؤية التحول الرقمى فى مصر، والخدمات الرقمية، وجهود التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص فى تحقيق التحول الرقمى، بالإضافة إلى إمكانية نقل التجربة والخبرة المصرية إلى الدول العربية الأخرى.

كما سيعقد الدكتور عمرو طلعت لقاءا مع أحمد الهنانده وزير الاقتصاد الرقمى والريادة بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث دفع سبل التعاون بين البلدين فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد.