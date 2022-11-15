اقتصادية قناة السويس توقع مع مصدر الإماراتية عقدا لإنتاج 480 ألف طن هيدروجين أخضر سنويا

القاهرة - سامية سيد - وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وصندوق مصر السيادى والشركة المصرية لنقل وتوزيع الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة عقد شركة مصدر الإماراتية وحسن علام المصرية لإقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر بمنطقة السخنة الصناعية لإنتاج مايصل إلى ٤٨٠ ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا.

وشهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هاله السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وبعض من ممثلى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، مراسم توقيع العقد الفعلى لشركة سكاتك النرويجية والتى تستهدف إقامة منشأة جديدة بمنطقة السخنة لتصنيع الأمونيا الخضراء بسعة مليون طن سنويًّا قابلة للزيادة إلى 3 ملايين طن سنويًّا.

كما تم توقيع عقد أميا باور الإماراتية والذي يتضمن إنتاج 390 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويًّا، حيث يبدأ التشغيل التجاري بنهاية ٢٠٢٥، إضافة إلى توقيع عقد تحالف شركتى (زيرو ويست) المصرية و(إي دي إف رينيوابلز) الفرنسية لإنتاج الوقود الأخضر حيث يتم إقامة المشروع بمنطقة السخنة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج 350 ألف طن من الوقود الأخضر، إضافة إلى أنه تم توقيع العقد الخاص بتحالف "توتال" الفرنسية و"إنارة كابيتال" المصرية لمشروع إنتاج 300 ألف طن من الأمونيا الخضراء بمنطقة السخنة.